Supervivientes, Valeria Marini intossica i naufraghi: ecco cosa è successo

Dopo aver partecipato alla versione italiana de L'Isola dei Famosi, Valeria Marina ha deciso di prendere parte anche a quella spagnola chiamata Supervivientes ma, sembra che qualcosa sia andato storto visto che la showgirl ha quasi intossicato i suoi compagni di avventura.

Durante la prima prova ricompensa, la Marini ha convinto il proprio gruppo ad acquistare delle uova ma, non potendole cuocere l'ex compagna di Cecchi Gori ha deciso di mangiarle crude invitando anche gli altri concorrenti a seguire il suo esempio. Il gruppo si è così sentito male e la showgirl per cercare di porre rimedio alla situazione ha deciso di gettarsi in mare alla ricerca di qualcosa di commestibile da mangiare.

Purtroppo la Valeriona Nazionale a quel punto è stata addirittura colpita dalle meduse, peggiorando una situazione che già di per se non era troppo rosea. Per fortuna nulla di grave, ma è chiaro che la Marini è ormai una delle protagoniste indiscusse di Supervivientes che va in onda su Telecinco.

Intanto anche L'Isola dei Famosi italiana prosegue a pieno ritmo tra polemiche e gaffe di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti che già ha presentato il Grande Fratello Vip sta conquistando il pubblico con il suo stile di presentazione genuino e molto coinvolgente.