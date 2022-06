Surface, arriva la prima foto della serie di Apple TV+ con Gugu Mbatha-Raw

Tanti gli arrivi su Apple TV+ questo Maggio, che hanno innalzato il livello della piattaforma. Ma non finisce qui, perché l'estate sarà ricca di uscite: tra queste la serie Surface, thriller psicologico con protagonista Gugu Mbatha-Raw. Adesso arriva un first look!

L'attrice di Loki interpreterà Sophie, una donna che ha subito un trauma cranico che l'ha portata a perdere gran parte della sua memoria. L'incidente è stato considerato il risultato di un tentativo di suicidio. Da qui Sophie proverà a rimettere insieme i pezzi della sua vita con l'aiuto del marito e dei suoi amici, e si chiederà se effettivamente ciò che le è stato raccontato sia vero. La vicenda porterà poi sui nostri schermi diversi colpi di scena e un triangolo amoroso inaspettato. Tutto nasce da una domanda: e se ti svegliassi un giorno e non conoscessi i tuoi segreti? Siamo pre-programmati per diventare ciò che siamo, o scegliamo la nostra identità?

Surface è stato creato da Veronica West, che lo produce anche insieme a Reese Witherspoon e Lauren Neustadter e la stessa Mbatha-Raw, tra i tanti. Nel cast con l'attrice protagonista ci saranno anche Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud e Millie Brady. Guardate la prima foto dello show che troverete in fondo all'articolo!