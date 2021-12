Surfside Girls, AppleTV+ ordina l'adattamento con protagoniste YaYa Gosselin e Miya Cech

AppleTV+ ha ufficialmente ordinato dieci episodi di Surfside Girls basati sulla serie di graphic novel di Kim Dwinell. Protagoniste dell’adattamento saranno YaYa Gosselin e Miya Cech, lo show sarà scritto e prodotto da May Chan.

Surfside Girls racconta la storia di due migliori amiche, Jade (Cech) e Sam (Gosselin), che sono entusiaste di trascorrere la loro estate cavalcando le onde. Questo finché non incontrano un fantasma, a quel punto le ragazze si tuffano in un mistero su una nave pirata e sul suo tesoro maledetto. Dopo aver incontrato un fantasma pirata di nome Remi, Sam vuole aiutarlo a spezzare la maledizione mentre Jade è determinata a trovare una spiegazione scientifica per l'esistenza dei fantasmi. Per risolvere il mistero, Sam e Jade dovranno combinare i loro approcci molto diversi di logica e immaginazione. Perché insieme, sono determinate a collegare gli indizi, risolvere il mistero e salvare Surfside...e forse aiuteranno un paio di fantasmi pirati lungo la strada.



Paul Stupin e Lydia Antonini saranno i produttori esecutivi della serie. Alex Diaz e Julie Sagalowsky Diaz sono sceneggiatori e produttori esecutivi. America Young dirigerà e produrrà esecutivamente i primi due episodi.



"Amo le storie di azione, avventura e mistero, e Surfside Girls è tutto questo, con forti personaggi come le due giovani ragazze protagoniste. La storia è ambientata in una tranquilla località di mare. Le mie ispirazioni, oltre a Nancy Drew, sono Scooby-Doo, Flipper e The Ghost. Ci ho messo tutto il sole e la cultura della California meridionale che potevo" ha detto Dwinell a Smash Pages nel 2017.



Che cosa ne pensate di questo nuovo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto AppleTv sbarcherà su Sky Q e Alfonso Cuaron porterà la sua serie con Cate Blanchett e Kevin Kline intitolata Disclaimer su AppleTV.