Survive: Sophie Turner lotta per la propria sopravvivenza nel teaser della serie Quibi

Quibi ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale di Survive, nuova serie thriller-drammatica che vedrà come protagonisti Sophie Turner e Corey Hawkins in un'avvincente storia di sopravvivenza tra i ghiacci.

Questa la sinossi ufficiale dello show: "Quando l'aereo di Jane (Turner) si schianta su una remota montagna innevata, la ragazza dovrà tirarsi fuori dal relitto e combattere per la propria sopravvivenza al fianco di Paul (Hawkins), l'unico passeggere sopravvissuto oltre a lei. Insieme, i due dovranno vedersela con le brutali condizioni ambientali e i propri traumi personali per farsi strada tra il deserto ghiacciato."

Il filmato, che potete visionare nel player in alto, mostra i due protagonisti alle prese con le conseguenze dello schianto, anticipando alcune sequenze ad alta tensione come l'arrampicata per una parete di rocca verticale.

Basata sull'omonimo romanzo di Alex Morel, la serie è scritta da Richard Abate e Jeremy Ungar. Gli episodi sono diretti da Mark Pellington. Tra i produttori esecutivi figurano Van Toffler, Floris Bauer e Barry Barclay.

La Turner, al suo ritorno sul piccolo schermo dopo aver vestito i panni di Sansa Stark in Game of Thrones, ha commentato: "Jane è un personaggio complesso che combatte contro enormi difficoltà non solo nella speranza di salvarsi la vita, ma anche per trovare una fonte personale di forza e coraggio. Spero che questo possa essere d'aiuto a chiunque abbia difficoltà nel riconoscere il proprio valore, per capire che sono più coraggiosi di quel che pensano e che è sempre possibile chiedere aiuto e supporto, quando ce n'è bisogno"

Quibi, che di recente ha ordinato una serie dai creatori di Blue Mountain State, debutterà negli Stati Uniti il prossimo 6 aprile.