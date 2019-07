Susanna Thompson tornerà a interpretare Moira Queen in Arrow 8

Moira Queen, la madre di Oliver che era stata assassinata in un drammatico episodio della seconda stagione di Arrow, tornerà per un'apparizione nella stagione 8. Lo ha dichiarato il produttore esecutivo Marc Guggenheim. Rivedremo così il personaggio interpretato da Susanna Thompson.

Dalla sua morte per mano di Deathstroke (Manu Bennett) Moira Queen era già tornata qualche volta nel corso degli anni. Per l'ottava stagione l'apparizione del personaggio di Susanna Thompson, prevista nel primo episodio, potrebbe avvenire come versione di Moira sulla Terra alternativa, mentre Oliver e Monitor si muovono attraverso il Multiverso assemblando ciò che occorre per combattere con l'Anti-Monitor.

"È una lettera d'amore per la serie, lo è davvero" ha dichiarato Guggenheim. "Mi sembra molto più simile a un finale di una serie che a una premiere, nel miglior modo possibile, al punto da pensare: e adesso cosa faremo per il vero finale? Voglio dire, ovviamente lo sappiamo, ma ha quel tipo di risonanza, ed è entusiasmante."

Arrow torna su The CW questo autunno per la sua ottava e ultima stagione, una serie di dieci episodi che porterà la storia di Oliver Queen (Stephen Amell), Felicity Smoak (Emily Beat Rickards), John Diggle (David Ramsey) e il resto del Team Arrow al termine (a meno che, ovviamente, non ci sia uno spin-off). La fine della serie coinciderà con il mega-evento crossover Crisi sulle Terre Infinite di The CW, che si svolgerà tra dicembre 2019 e gennaio 2020, con episodi di Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman.

Stephen Amell promette un finale all'altezza delle aspettative dei fan, e ha annunciato su Twitter la fine delle sue riprese per la premiere di Arrow 8. L'ottava stagione arriverà su CW il prossimo 15 ottobre.