Susie si troverà davanti a un bivio nella terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel

Manca pochissimo alla terza stagione dell'acclamata The Marvelous Mrs. Maisel , in cui assisteremo non solo agli sviluppi della carriera di Midge Maisel (Rachel Brosnahan), ma anche alle nuove sfide che coinvolgeranno la sua agente Susie Meyerson (Alex Borstein), la quale si troverà di fronte a una decisione "cruciale".

Chi ha visto la seconda stagione, ricorderà che Susie è stata avvicinata da Sophie Lennon (Jane Lynch) che la vuole come nuova agente. Nel frattempo, lei e Midge si apprestano a seguire il cantante Shy Baldwin (Leroy McClain) in tour per gli Usa.



"È una sorta di triangolo amoroso", ha commentato Borstein a proposito dell'arco narrativo del suo personaggio nei nuovi episodi. "Ho trascinato Midge lontana da Joel e dalla sua vecchia vita e gliene ho promessa una nuova e ora devo fornirgliela ed è spaventoso".

Susie dovrà cercare di districarsi da una situazione in cui due rivali richiedono le sue prestazioni e Borstein spiega che dovrà imparare anche a "diversificare e a espandersi", per capire se potrà diventare davvero un'agente di successo.



L'attrice ha poi commentato l'ingresso di Sterling K. Brown nel cast. Quest'ultimo sarà Reggie, il manager di Shy Baldwin e ha mostrato subito una buona alchimia con lo show, stando a quanto raccontato da Borstein: "Qui tutti lavorano e lo fanno bene. Non aspettiamo nessuno e Sterling si è inserito alla grande. I nostri dialoghi sono molto veloci, ci muoviamo di continuo sul set e lui non ha perso un colpo".

Reggie sarà importante per Susie perché lei vuole impressionarlo e dimostrargli di saper fare il proprio mestiere. Nonostante qualche immancabile scontro dovuto a interessi diversi, il rapporto tra i due "non è conflittuale" e si svilupperà in modo "interessante".



Borstein ha parlato anche di Sophie Lennon e dell'opinione che ne ha Susie: "vede che è una persona brillante". Anche se la comicità di Lennon lascia a desiderare, questa si dimostra efficace per quanto riguarda i guadagni e la ricezione di un certo tipo di pubblico. "Nel suo campo è un'esperta e Susie lo riconosce".



Siete in attesa della nuova stagione di Mrs. Maisel?



