Suspense e indagini senza sosta nel primo trailer Netflix di The Innocence Files

Se siete appassionati di misteri, gialli, suspense e colpi di scena allora Netflix ha proprio quello che fa per voi: in arrivo ad aprile The Innocence Files, che stravolgerà la vostra idea di serie procedurale.

Un mese fa abbiamo scoperto questa nuova chicca di Netflix (che oggi si mostra nel primo trailer in alto) che negli ultimi tempi ha iniziato a sperimentare con nuove produzioni, tanto avvincenti quanto... Insolite.

Con The Innocence Files non faremo i conti con la "solita" serie TV dai toni polizieschi, ma affronteremo in ognuno dei 9 episodi un caso diverso, nel quale il compito dei detective non sarà quello di provare la colpevolezza dell'imputato, bensì la sua innocenza.

Ogni capitolo aprirà una finestra su diversi protagonisti, vicende e crimini efferati, con lo scopo di presentare non solo un ampio ventaglio di personaggi e caratterizzazioni, ma anche e soprattutto di stravolgere la percezione che il pubblico ha dei prodotti di genere.

"The Innocence Files punta i riflettori sulle storie personali che si nascondono dietro otto casi di apparente colpevolezza che le organizzazioni non-profit The Innocence Project e The Innocence Network hanno scoperto e seguito senza sosta per anni per ottenere giustizia. La serie in nove episodi è composta di tre parti: le prove, la testimonianza e la sentenza. Queste storie porteranno alla luce la difficile realtà e l'evidente imperfezione del sistema giudiziario americano, mostrando al contempo che quando viene emessa una sentenza di colpevolezza non è solo una vita ad essere rovinata: anche le famiglie, che sperano nella giustizia, vengono colpite."

The Innocence Files arriverà su Netflix il prossimo 15 aprile, insieme a tantissime nuove uscite.