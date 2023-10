Suzanne Somers, svelate le cause della morte della star di Tre Cuori in Affitto

A dieci giorni dalla scomparsa sono state rivelate pubblicamente le cause della morte di Suzanne Somers, la star della serie tv Tre cuori in affitto. A diffondere i dettagli è The Blast. L'attrice è morta lo scorso 15 ottobre, nel giorno del suo settantasettesimo compleanno, a Palm Springs, in California.

Suzanne Somers è deceduta a causa di un cancro al seno con metastasi diffuse sino al cervello. Secondo i documenti ufficiali sarebbe stata effettuata una biopsia per stabilire la causa senza che venisse eseguita alcuna autopsia.



Somers conviveva con un tumore al seno dall'età di 50 anni dopo aver superato altre malattie anche in giovane età.

Il marito di Somers, Alan Hamel, ha dichiarato:"Una delle cose di cui abbiamo parlato era che sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Abbiamo pensato che sarei stato io per primo, perché ho dieci anni in più di lei. Era un enigma, dissi 'Se muoio, sarai sola. Non riesco ad immaginarti da sola, non c'è soluzione".



Nata a San Bruno, in California, Suzanne Somers è inclusa tra i migliori cameo ne I Simpson; l'attrice è conosciuta per il ruolo di Chrissy in Tre cuori in affitto, Carol in Una bionda per papà, e per ruoli al cinema in film come American Graffiti e il videoclip di Liberian Girl, hit di Michael Jackson.



I Simpson hanno omaggiato Suzanne Somers in un episodio; l'attrice era una delle star che hanno partecipato alla storica serie animata di Matt Groening.