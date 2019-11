Svelata l'attrice interprete di Stephanie, nuovo personaggio di The Walking Dead

Mentre la psiche di Carol e degli altri sopravvissuti è stata al centro del promo della settima puntata di The Walking Dead 10, i fan hanno scoperto il nome di una nuova attrice che si andrà ad unire al cast della serie ispirata ai fumetti omonimi scritti da Robert Kirkman.

Non sappiamo ancora se sarà come la Stephanie conosciuta nell'opera originale, cioè un personaggio con cui Eugene instaurerà una relazione a distanza e abitante del Commonwealth, comunità formata da più di 50.000 sopravvissuti, ma nel corso della settima puntata sarà presentata Margot Bingham. L'attrice ha fatto parte di numerosi show, quali ad esempio "Boardwalk Empire" e "The Family", inoltre è stato possibile vederla nel corso della serie TV ideata da Spike Lee "She's Gotta Have It", presente nel catalogo di Netflix.

Nei fumetti l'arco narrativo iniziato dopo l'introduzione di Stephanie è stato quello conclusivo dell'opera, nonostante questo però la fine della serie TV sembra ancora molto lontana. La showrunner Angela Kang nel frattempo non vuole confermare se l'attrice statunitense sarà veramente il prossimo interesse amoroso di Eugene, affermando: "Sembrerebbe che sia lei no? Voglio dire solo che spesso cambiamo le storie dei fumetti, quindi potrebbero esserci delle sorprese più avanti".

Mentre aspettiamo di vedere la prossima puntata, che andrà in onda domenica 17 novembre, vi lasciamo con la nostra recensione del sesto episodio di The Walking Dead.