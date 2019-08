Svelata la data di inizio delle riprese di WandaVision.

A partire dal prossimo 11 novembre avrà inizio il servizio streaming Disney+. Tra le varie serie potremo trovare show legati agli universi narrativi di Star Wars e dei supereroi Marvel, uno dei progetti più interessanti è quello legato ai personaggi di Wanda Maximoff e The Vision. Scopriamo quindi quando inizieranno le riprese della serie.

Non sappiamo ancora quale sarà la minaccia che i due dovranno affrontare, vi consigliamo comunque di leggere la nostra analisi sul probabile arco narrativo di WandaVision, show che dopo gli avvenimenti nell'ultimo film del MCU sarà ancora più importante.

Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, pare che le riprese inizieranno il 21 settembre a Los Angeles. La data di uscita è indicata con un generico "Primavera 2021", dando così il tempo necessario per il lavoro di post produzione della serie. Dalle poche immagini promozionali disponibili, sembra che WandaVision sarà ambientata negli anni '50. Sono in molti a pensare che la storyline del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen si collegherà al prossimo film dedicato al personaggio di Doctor Strange dal titolo "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Il 2020 sarà un anno molto importante per i fan dei supereroi Marvel, tra i numerosi film in uscita sarà presente anche la serie TV "The Falcon and The Winter Soldier" disponibile nel servizio streaming Disney+.