Svelata la vera identità di Beta in The Walking Dead

L'ultimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato Look at the Flowers, ha confermato una teoria riguardante la vera identità del personaggio di Beta, prima che diventasse uno dei pericolosi Sussurratori.

I primi indizi sul vero volto di Beta erano stati mostrati durante un episodio della serie spin-off Fear The Walking Dead, quando sopra la superficie di un disco musicale si poteva notare un volto molto simile a quello del personaggio interpretato dall'attore Ryan Hurst.

Nel quattordicesimo episodio dello show di AMC vediamo il nuovo leader dei Sussurratori trovare un vecchio volantino insanguinato dedicato a uno spettacolo, al cui interno si può leggere 'Half moon: live in concert. The legend himself for one night only' e con un volto molto simile al suo. Di fronte a questa immagine, l'uomo viene colto da una violenta collera e inizia a fare a pezzi il manifesto e a distruggere una chitarra.

Finalmente, quindi, conosciamo l'identità del misterioso personaggio, che in passato si faceva chiamare Half Moon. Dopo gli eventi degli scorsi episodi, che hanno portato alla morte di Alpha, adesso Beta ricopre un ruolo ancora più importante ai fini dello scontro finale tra i sopravvissuti e i Sussurattori.

Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al trailer di The Tower, il prossimo episodio di The Walking Dead che sarà trasmesso il 5 aprile.