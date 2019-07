Svelate le date del ritorno di Modern Family e del debutto di altre serie ABC

Siete pronti per la nuova stagione targata ABC? Il network americano ha annunciato le date di debutto del suo nuovo palinsesto televisivo, tra le quali figura anche quella che segnerà ritorno, per un'ultima volta, di Modern Family.

Giunto all'undicesima e ultima stagione, Modern Family occuperà la slot del mercoledì, al suo solito orario (9 p.m.). Il giorno del debutto sarà il 25 settembre.

La stessa sera, alle 10, arriverà anche Stumptown, la nuova serie con Cobie Smulders e Jake Johnson, dove la prima interpreta "una veterana di guerra con una vita amorosa piuttosto complicata, un problema di soldi dovuto a delle scommesse, e un fratello di cui doversi prendere cura a Portland, nell'Oregon".

Gli altri due nuovi arrivi nel palinsesto autunnale debuttano entrambi martedi 24 settembre: la serie prequel di Black-ish, Mixed-ish (9 p.m.) e il genre thriller Emergence (10 p.m.).

Mentre il primo vedrà la protagonista Rainbow Johnson (Tracee Ellis Ross) narrare la sua adolescenza come figlia di una famiglia di etnia mista durante gli anni '80, il secondo sarà incentrato sulla figura del capo della polizia interpretato da Allison Tolman, che porterà a casa con sé un bambino privo di memoria trovato sul luogo di un incidente.



Grandi ritorni anche per Grey's Anatomy e How To Get Away With Murder (giovedì 26 settembre), The Good Doctor (martedì 24 settembre) e Fresh Off The Boat (venerdì 27 settembre).

Per il palinsesto completo potete cliccare sull'articolo fonte in calce alla notizia.