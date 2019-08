Svelato l'attore che interpreterà Geralt da bambino in The Witcher

Dopo i primi dettagli della colonna sonora di The Witcher, continuano ad arrivare dettagli sugli interpreti dell'attesissima serie TV prodotta da Netflix. Questa volta scopriamo chi interpreterà Geralt di Rivia da bambino, in uno flashback dello show.

Come potete leggere sulla pagina IMDB della serie, il ruolo è stato assegnato a Tristan Ruggeri. Così dopo aver scoperto che alcune puntate di The Witcher saranno dedicate ad approfondire la storia di Ciri e Yennefer, abbiamo la conferma che la stessa sorte toccherà anche al protagonista dei videogiochi prodotti da CD Project.

Nei libri Andrzej Sapkowski ha preferito rimanere sul vago riguardo alla vita di Geralt prima di diventare un cacciatore di mostri, quindi siamo curiosi di sapere cosa potremmo scoprire grazie alla serie. Un altro elemento interessante della scelta sarebbe quella di far vedere agli spettatori il carattere del protagonista prima della "Prova delle Erbe", avvenimento che ha cambiato totalmente il personaggio donandogli il classico stoicismo che contraddistingue il comportamento dei cacciatori di mostri dell'opera di Andrzej Sapkowski. Anche lo stesso Henry Cavill ha parlato delle emozioni dei Witcher, affermando come contrariamente al mito, non sono totalmente privi di emotività.

Ricordiamo che la serie non ha ancora una data di uscita, anche se Lauren S. Hissrich ha confermato che i fan potranno vederla già dal prossimo autunno.