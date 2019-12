Svelato il primo cameo di Crisi sulle Terre Infinite nella 5x09 di Supergir

Il primo episodio dei Crisi sulle Terre Infinite è appena andato in onda nella runa principale di Supergirl e con esso abbiamo assistito anche al primo dei numerosi cameo dell'Arrowverse: sapreste indovinare chi?

Attenzione, continuando la lettura potreste incontrare spoiler!

L'indizio è così semplice da essere quasi invisibile, se non fosse per i suoi sgargianti colori: poco prima che un'onda di anti.materia lanciata dall'Anti-Monitor distruggesse numerose versioni del pianeta Terra, la camera inquadra un terrestre in particolare, con indosso... il suo maglioncino ROSSO, VERSE e GIALLO...

Se la soluzione vi sfugge, eccola svelata: a fare il primissimo cameo nel crossover è Burt Ward,che nella serie TV degli anni '60 vestì i panni di Robin, il Ragazzo Meraviglia, al fianco del Batman di Adam West.

Adesso, lo ritroviamo in età avanzata, come potette vedere dalla foto in calce, ma non meno avventuroso: Burt interpreta infatti il Robin del suo pianeta, Terra-66, che dopo anni a lottare contro il crimine si gode al sua meritata pensione. Solo pochi istanti prima che il cielo di tingesse di rosso lo avevamo visto portare a passeggio il suo amato pastore tedesco.

Insieme al Robin della Terra parallela, nel nono episodio di Supergirl dovremo dire addio anche ad un altro personaggio storico della DCTV e sembra proprio che gli amanti dell'Arrowverse non abbiano preso tanto bene la notizia.

Il secondo capitolo di Crisi sulle Terre Infinite verrà trasmesso il 10 dicembre, non perdete il prossimo episodio!