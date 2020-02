Svelato il design definitivo degli zainetti peluche di Baby Yoda

Qualche giorno fa erano state diffuse le prime immagini dello zainetto peluche a forma di Baby Yoda, ma si trattava di semplici bozzetti. Adesso invece, grazie a delle foto, possiamo farci un'idea più precisa del gadget a tema The Mandalorian.

Fin dai primi episodi di The Mandalorian, la serie tv di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, la #BabyYodaMania ha spopolato (e continua a spopolare) su ogni angolo del web.

Dagli esilaranti meme ai diversi articoli di merchandising (scommettiamo che li avete anche voi i calzini di Baby Yoda), The Child, come si dovrebbe più correttamente chiamare l'adorabile esserino verde, è ormai ovunque.

Di recente, vi avevamo parlato anche degli zainetti di peluche targati Bioworld di prossima uscita (aprile 2020, sembrerebbe), zainetti di cui oggi possiamo vedere il design definitivo grazie all'anteprima per l'acquisto sul sito Entertainment Earth, su cui sono disponibili per il preordine.

Intanto, Bioworld non è l'unica compagnia a essere in procinto di lanciare uno zaino ispirato da un personaggio della stessa specie: come fa notare anche Comicbook, il brand di Funko, Loungefly, lancerà anch'essa un backpack, che a prima vista sembrerebbe effettivamente raffigurare Baby Yoda, ma che è in realtà dedicato a Yoda. Questo però uscirà a Marzo, e il prezzo sarà più alto (70 dollari, mentre lo zaino peluche di Baby Yoda ne costa 23.99).