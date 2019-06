Svelato il destino di Daniel Salazar in Fear the Walking Dead

Dopo esser stato assente per un'intera stagione, il destino di Daniel Salazar in Fear the Walking Dead è stato svelato. Il personaggio era comparso per l'ultima volta nel finale della terza stagione dello show, senza che si sapesse quale destino gli fosse stato riservato, nella serie creata da Robert Kirkman e spin-off di The Walking Dead.

E Daniel Salazar non solo è sopravvissuto al crollo della diga nel finale della terza stagione della serie zombie targata AMC ma è anche guarito e ha un nuovo amico: un gatto arancione intelligente e amichevole, di nome Skidmark.

L'ultima volta che Daniel Salazar è comparso in Fear the Walking Dead venne colpito da Victor Strand durante un confronto in una diga in Messico. Qualche istante dopo avrebbe aiutato Nick a scappare dalla stessa diga.

E mentre Nick e Strand sono sopravvissuti al crollo e sono regolarmente comparsi nella quarta stagione, molti dubbi sono circolati sulla presunta morte di Daniel Salazar.



E ora è stato rivelato che Salazar si è nascosto in una specie di fabbrica, all'interno di un complesso con diversi edifici, una recinzione e diversi veicoli, tra cui un aereo.

In qualche modo Victor Strand sapeva che Daniel Salazar si nascondeva proprio li.

Fear the Walking Dead è giunto alla sua quinta stagione, sulla scia della serie originale, The Walking Dead.

Nel trailer alcune sequenze importanti del secondo episodio, andato in onda proprio ieri negli States. La première tuttavia ha fatto registrare un record negativo.