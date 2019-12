Svelato il titolo provvisorio della quarta stagione di Stranger Things

Ad inizio anno ricomincerà la produzione di Stranger Things, serie Netflix giunta alla quarta stagione. In queste ore è stato svelato il titolo provvisorio che accompagnerà la lavorazione. Secondo Production Weekly, Stranger Things 4 verrà girata con il titolo Tareco. La produzione dovrebbe durare da gennaio ad agosto nei pressi di Atlanta.

Potrebbe trattarsi di un omaggio al celebre biscotto brasiliano ma per il momento non ci sono ulteriori indiscrezioni circa la scelta di questo titolo.

La più grande domanda che i fan si stanno chiedendo dalla fine della terza stagione è il destino di Jim Hopper (David Harbour).

"Oh mio Dio, non lo so" aveva esclamato Harbour sulla possibilità di un ritorno "Dovremmo chiamare i fratelli Duffer? Non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo. Non mi diranno nulla, quindi dovremo vedere. Penso che lo scoprirete ad un certo punto, lo scopriremo. Spero che sia vivo".



David Harbour ha poi aggiunto:"Penso che Hopper sia molto amabile, in un certo qual modo ma è anche un tipo rozzo. Certamente all'inizio della prima stagione è un po' oscuro, beve, cerca di uccidersi e si odia per quello che è successo a sua figlia. Sento che, in un certo senso, quel personaggio doveva morire. Aveva bisogno di fare un sacrificio per compensare il modo in cui ha vissuto nei dieci anni passati, i risentimenti che ha avuto. Quindi doveva morire".

Per il momento non è stata ancora annunciata la data d'uscita della quarta stagione. Pare ci siano nuovi indizi sul destino di una protagonista di Stranger Things mentre il mese scorso è stato rivelato il titolo del primo episodio della quarta stagione.