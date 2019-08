Svelato il nome di uno dei registi della seconda stagione di The Mandalorian

Mentre aspettiamo la data di uscita del primo trailer di The Mandalorian scopriamo qualche nuova informazione sulla seconda stagione della serie, già in produzione con qualche importante novità riguardo il nome della troupe al lavoro sulle avventure del personaggio interpretato da Pedro Pascal.

Sembra che Rick Famuyiwa ritornerà a dirigere un numero ancora imprecisato di episodi della serie presente su Disney+. I fan potranno vedere il regista all'opera a partire dal prossimo novembre, data di uscita di The Mandalorian, essendo stata confermata la sua presenza anche nella prima stagione della show. Come sapete anche Taika Waititi si è seduto dietro la macchina da presa per alcune puntate di The Mandalorian, ma il suo impegno per la seconda stagione è in forse, a causa di altri impegni.

Disney sembra particolarmente soddisfatta del lavoro di Rick Famuyiwa, tanto da avergli chiesto di collaborare nuovamente insieme. Tra i film caratterizzati dallo stile registico del produttore statunitense di origine nigeriana, troviamo "Our Family Wedding" e "Dope", inoltre sta lavorando al film di Netflix "Past Midnight" in cui è presente Keanu Reeves nei panni di un supereroe.

Come avete potuto leggere in questa breve intervista a Jon Favreau su The Mandalorian, lo showrunner cercherà di dare un tocco alla Mad Max alla storia del mandaloriano interpretato da Pedro Pascal.