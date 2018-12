Svelato il ruolo interpretato da Nick Nolte nella serie The Mandalorian?

Solo a fine novembre vi avevamo riportato l’annuncio dell’arrivo dell’attore Nick Nolte (Hulk) nelle fila del cast artistico di The Mandalorian. Dopo il salto della notizia scopriamo insieme quali sono i dettagli sul ruolo che presumibilmente l’interprete dovrebbe impersonare nel corso della serie televisiva che approderà su Disney+.

Stando al report pubblicato da Making Star Wars, Nick Nolte sarà uno Ugnaught, dunque apparentemente l’attore è stato ingaggiato per prestare unicamente la sua voce e i movimenti facciali per il personaggio che verrà mostrato con una maschera animatronica all’avanguardia indossata sul set da una donna di bassa statura. Il sito rivela, inoltre, che Nolte avrebbe eseguito le sue performance durante le pause da un progetto che lo vede coinvolto, il che suggerisce come il suo ruolo potrebbe non essere particolarmente consistente nel serial.

Dopo le storie di Jango e Boba Fett un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

Tra i registi dello show ci sono Jon Favreau (Iron Man), Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), Bryce Dallas Howard (Jurassic World) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok). Gli episodi della prima stagione sono in totale 10.

Il cast stellare di The Mandalorian comprende Pedro Pascal (Il Trono di Spade), Omid Abtahi (American Gods), Gina Carano (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Carl Weathers (Rocky IV).

Al momento non è stata ufficializzata alcuna data di distribuzione per la prima serie di Star Wars sulla piattaforma digitale Disney, ma è lecito presumere che questa arriverà nel corso del prossimo anno.