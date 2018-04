Svelato il vero motivo per cui la Legione dei Super-Eroi sia nell'epoca di Supergirl!

Poco prima che Supergirl si prendesse due mesi di pausa, permettendo alla terza stagione di Legens of Tomorrow di occuparne lo storico slot nel palinsesto settimanale della rete statunitense The CW, un certo personaggio proveniente dal futuro era in procinto di svelare un importante segreto circa la vera missione della Legione dei Super-Eroi...

Proprio Imra/Saturn Girl (Amy Jackson), se ricordate, stava per rivelare al marito Mon-El (Chris Wood) il vero motivo che ha spinto la Legione a viaggiare nel tempo e a visitare l’epoca di Supergirl, scatenando la curiosità e la fantasia dei molti fan dello show. Ebbene, la scorsa notte il segreto è stato infine svelato.

Dal momento che la morte del padre di Winn (Jeremy Jordan) e il tentativo, da parte del suo “apprendista”, di mandare avanti l’attività del Giocattolaio, Mon-El e Supergirl (Melissa Benoist) sono stati alquanto impegnati, pertanto la rivelazione è arrivata solo verso la fine della puntata. Dopo aver svelato all’ex-fidanzata di essere stato ingannato da Imra, Mon-El ha spiegato che Legione non è finita a National City, nel presente, a causa di un incidente.



La perturbazione temporale è stata invero utilizzata deliberatamente affinché la squadra potesse finire nell’epoca di Kara, ma Brainiac e Imra hanno preferito non parlarne a Mon-El perché non sapevano come avrebbe reagito dinanzi all’idea di tornare nel “presente”.

È poi emerso che la terza Worldkiller - quella non ancora identificata da Supergirl - diventerà l’entità nota come “The Blight”, ossia un individuo che nel futuro rappresenterà una minaccia molto più grande di quanto lo sia ora. Come i fan più attenti ricorderanno, Mon-El, in precedenza, ha già raccontato a Supergirl e gli altri della decimazione avvenuta sul pianeta Winath da parte di The Blight.



Se Pestilence e The Blight sono la stessa entità, è dunque probabile che Supergirl non sia stata in grado di fermare tutte e tre le Worldkiller. Mon-El, infatti, ha rivelato che Reign, ad un certo punto, sparirà semplicemente nel nulla assieme a Pestilence, magari per minacciare altri mondo dopo la devastazione provocata sul pianeta Terra.



Qualora i cataclismi avvenuti sul nostro pianeta e su Winath fossero realmente collegati alle tre Worldkiller, è probabile che la Legione dei Super-Eroi abbia viaggiato nel tempo per aiutare Supergirl nella sua imminente battaglia, con la precisa intenzione di sventare il disastroso futuro che attende i due pianeti.

E voi cosa ne pensate? Mon-El avrà raccontato ogni singolo dettaglio sulla vera missione della Legione o potrebbe esserci ancora dell’altro?

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.