Lo sviluppo globale de Il Nome della Rosa e delle altre serie TV italiane

Nell'ultimo periodo le serie TV italiane, come Il Nome della Rosa, stanno attraversando un fase di cambiamento e sviluppo economico che coincide con l'aumento di produzioni in linea con quello che offre il resto del mercato. Cerchiamo di capire quali fattori stanno alla base di questo processo.

Le località presenti in Italia sembrano finalmente aver trovato un nuovo sbocco creativo che permette di dargli grande visione grazie alla produzione di serie TV e fiction. Da Nord a Sud, molti dei celebri centri storici del nostro Paese sono sulla via di una probabile rinascita mediatica.

A illustrare la situazione ci pensa Stefania Ippoliti di Tuscany Film Commission e Italian Film Commissions, spiegando come le diciassette regioni membri dell'organizzazione hanno collaborato insieme per migliorare i servizi "La cosa più bella è che possediamo quella tipica qualità italiana di essere in grado di trovare le soluzioni più adatte".

A proposito delle produzioni che coinvolgono il maggior numero di territori in Italia, è intervenuta anche Eleonora Andreatta dirigente RAI "La filosofia alla base delle storie delle fiction di RAI è concentrata intorno all'idea di raccontare l'Italia e le particolarità di ogni territorio del Paese. Non solo come elementi di background, ma direttamente come spirito pervasivo da cui nascono queste storie".

Tra la serie che rappresentano questa apertura commerciale spiccano Il Nome della Rossa, I Medici e My Brilliant Friend, adattamento dell'opera di Elena Ferrante. Il debutto de Il Nome della Rosa è avvenuto lo scorso 4 marzo e se siete interessati potete leggere la nostra recensione della serie con protagonista John Turturro.