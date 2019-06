Ecco dove si stanno svolgendo le riprese dello spin-off di Game of Thrones!

Non ci si concede un attimo di respiro in quel di Westeros: Game of Thrones è finita da appena un mese e già la troupe è al lavoro per cominciare le riprese dello spin-off della serie tratta dalle opere di George Martin.

Con le riprese della serie iniziate da un bel po' la curiosità verte ovviamente su un altro punto: quali luoghi sono stati scelti dalla produzione per l'attesissimo spin-off? Come si suol dire, squadra che vince non si cambia: la crew della HBO è infatti tornata nell'Irlanda del Nord, dove si sono svolte gran parte delle riprese della serie principale (basti pensare a Grande Inverno, all'antica Valyria o alle Isole di Ferro).

Probabile, a questo punto, che le splendide località Nord-Irlandesi siano state chiamate in causa come set per ricostruire lo splendore di Valyria, che dovrebbe trovare largo spazio nelle vicende narrate dal prequel. "Westeros è un posto molto diverso. Non c'è Approdo del Re. Non c'è il Trono di Spade. Non ci sono Targaryen, Valyria ha appena cominciato a crescere, con i suoi draghi ed il grande impero che verrà costruito" aveva dichiarato lo stesso George Martin, lasciando intendere che la serie esplorerà vicende parecchio antecedenti a quelle narrate nelle otto stagioni di Game of Thrones.

A proposito di spin-off, si era vociferato addirittura sull'idea di produrne uno su Sansa: Sophie Turner, però, non è sembrata entusiasta dell'ipotesi.