Swagger chiude con la seconda stagione! Apple cancella la serie su Kevin Durant

Era l'ottobre 2021 quando assistemmo per la prima volta al trailer di Swagger, e oggi, a poco più di due anni di distanza, la serie Apple TV+ che ripercorreva i passi della star NBA Kevin Durant è stata ufficialmente cancellata dopo due stagioni.

"Che avventura straordinaria" scrive il creatore Reggie Rock Brythewood su Instagram – potete trovare il post in calce alla notizia. "Nelle nostre due stagioni, abbiamo lanciato carriere, rivoluzionato il genere, espresso l'umanità più autentica attraverso i nostri personaggi, raccontato storie a cui teniamo profondamente, cambiato il modo di tirare a basket... e ci siamo divertiti".

Ha inoltre continuato: "Pur senza una terza stagione, ho realizzato lo show che volevo. Per questo ci tengo a dire: 'Grazie'. Cast, sceneggiatori e troupe, avete tutta la mia gratitudine". Infine, ha colto l'occasione per esprimere un messaggio più generale: "All'industria: non togliete il piede dall'acceleratore. Continuate a raccontare storie".

Creata da Bytherwood, Swagger è una serie TV presentata in anteprima il 29 ottobre 2021, e rinnovata nel giugno del 2022. Nel cast ricordiamo O'Shea Jackson Jr. (Ike "Icon" Ewards), Isaiah Hill (Jace Carson), Shinelle Azoroh (Jenna Carson) e Tessa Ferrer (Meg Bailey). La prima stagione si compone di dieci episodi – da NBA a Florida –, mentre la seconda di otto – da Il mondo non è pronto a Viaggio e Destinazione.

Per chi non conoscesse Kevin Wayne Durant, invece, è un cestista statunitense dei Phoenix Suns, vincitore di tre ori olimpionici (Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020). A proposito, sapevate dello strano soprannome di Kevin Durant?