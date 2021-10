Swagger, ecco il trailer della serie di AppleTV+ ispirata alla vita di Kevin Durant

AppleTV+ non si ferma più. Dopo l'arrivo di Ted Lasso che è il futuro della comedy secondo molti, approda sulla piattaforma una nuova serie. Questa volta si tratta di una storia sportiva e di formazione nata dalla superstar della NBA Kevin Durant. Il prodotto arriverà sulla piattaforma il 29 Ottobre, e oggi è stato distribuito il trailer.

La storia parla del 14enne Jace Carson, che è il miglior giocatore della regione. Il ragazzo, per realizzare il suo sogno di diventare professionista, deve combattere avversari dentro e fuori dal campo con l'aiuto del suo allenatore, Ike. Swagger esplora il mondo del basket giovanile competitivo e conosce i giocatori, le loro famiglie e gli allenatori che camminano sulla linea sottile tra sogni e ambizioni, opportunismo e corruzione. Fuori dal campo, lo spettacolo rivela com'è crescere in America.

Come abbiamo già detto, Swagger è ispirato alla storia di Kevin Durant, che lo ha creato e prodotto insieme a Reggie Rock Bythewood, che è anche showrunner, sceneggiatore e regista della serie. Nel cast principale ci sono O'Shea Jackson Jr., Shinelle Azoroh, Isaiah Hill, e il candidato all'Oscar Quvenzhané Wallis.

Swagger arriva dopo una serie di uscite di Settembre su AppleTV+ davvero interessanti, tra le quali figura come show di punta la seconda stagione di The Morning Show, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Ma niente paura, perché Ottobre non sarà da meno!