Swamp Thing fa capolino nei motion poster di The Flash e le altre serie dell'Arrowverse

"C'è qualcosa nell'acqua..." Swamp Thing fa visita ai protagonisti dell'Arrowverse nei nuovi motion poster di The Flash, Stargirl, Supergirl, Legends of Tomorrow e Black Lightning. Guardiamoli insieme.

Per sopperire alla mancanza di contenuti originali dovuta allo stop forzato delle produzioni causa Coronavirus, The CW ha deciso di aggiungere al suo palinsesto anche Swamp Thing, la serie tv prodotta e distribuita dalla piattaforma streaming DC Universe che era stata cancellata dopo una sola stagione.

Questa, assieme ad altre serie, andrebbe quindi a rimpolpare una programmazione che dovrà aspettare il 2021 per veder proseguire le avventure dei supereroi DC, permettendo comunque di "restare in casa". E a proposito di casa, sembrerebbe proprio che anche i residenti del network, da The Flash a Supergirl alle Leggende, passando anche per Black Lightning e Stargirl, si siano accorti della presenza di qualcosa di misterioso nell'acqua... Proprio come indicato nei motion poster delle rispettive serie che trovate anche in calce alla notizia.

Ma cosa può voler dire questa sorta di crossover di materiali promozionali?

Dopotutto, l'esistenza di Swamp Thing nell'Arrowverse era stata già riconosciuta con il mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, quindi in realtà non ci sarebbe troppo da stupirsi. Ma una nuova menzione addirittura in ogni poster di ciascuna serie, può forse voler dire che The CW ha effettivamente dei piani per un revival di Swamp Thing?

Probabilmente si sarà trattato più di una "pubblicità facile" che altro, ma con la fine di Supergirl, e tenendo presente la recente conclusione di Arrow, di spazio nell'ora rinominato CWverse ce ne sarebbe, in effetti...

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.