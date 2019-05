Swamp Thing: la Creatura nelle foto ufficiali del primo episodio

Un nuovo eroe DC star per fare il suo debutto ma pare che sarà diverso da qualsiasi altra trasposizione tv di questo tipo. Laddove Titans utilizzava un approccio grintoso, e Doom Patrol abbracciava soprattutto la stranezza, Swamp Thing applica un'estetica gotica dell'horror al genere. Per saperne qualcosa di più sono state pubblicate alcune foto.

In attesa della première del 31 maggio, DC Universe ha appena svelato una serie di nuove immagini tratte dalla trama di Swamp Thing, tra cui quelle che riguardano il look della Creatura.

Proprio come Titans e Doom Patrol, Swamp Thing sfrutterà il servizio di streaming dedicato alla DC. Derek Mears, l'attore che interpreta la Creatura nello show ha parlato di recente con Comicbook, esprimendo tutto il suo entusiasmo per lo show:"Direi che sono un fan che rappresenta i fan e direi 'si, voglio sintonizzarmi su questo al 1000%. E l'altra cosa, che mi ha davvero entusiasmato, è che lo stile e il tono sono molto simili a Seven, in un certo senso, e sono elettrizzato".



Mears è davvero entusiasta dello show prodotto da James Wan e da Gary Dauberman, le menti dietro la serie di film e spin-off di The Conjuring.

Vedremo quanto effettivamente sarà inquietante questa terza serie live action targata DC Comics, con diversi richiami che, stando alle prime immagini, riportano alla mente i lavori di Alan Moore.

Nel trailer di Swamp Thing si vede il risveglio della terrificante Creatura. Le riprese sono terminate a maggio e ora è tutto pronto per l'arrivo sulla piattaforma streaming.