Swamp Thing, DC Universe cancella la serie a un episodio dalla messa in onda

Il primo episodio di Swamp Thing è andato in onda lo scorso 31 maggio, e in attesa dell'arrivo della seconda puntata arriva una triste conferma da parte di Bloody Disgusting, che rivela che la DC Universe ha già cancellato la serie, dando peso ai report che parlavano di problemi di produzione e scontentezza.

Come riportato un mese fa, la produzione di Swamp Thing era stata chiusa improvvisamente prima delle riprese dell'episodio final, il tredicesimo, arrivando a un ridimensionamento degli episodi (ora 10) e creando molto disagio tra i dirigenti della piattaforma, perdendo dunque sostegno. Gli heads di Warner e in particolare del servizio sarebbero già molto preoccupati della copertura e degli abbonamenti, e nonostante Swamp Things sia stata recensita in modo positivo dalla critica e accolta calorosamente dal pubblico, la società non vuole dare fiducia alla serie, abbandonando la palude prima del previsto.



In sostanza, la serie sta pagando lo scotto delle problematiche interne relative al servizio e ai pochi abbonamenti. Forse la DC Universe sta cercando di arginare qualche perdita, tagliando i costi delle produzioni e guardando a un piano per il futuro più coeso e lungimirante, anche pensando alla prossima sfida contro Diseny+ e gli altri colossi dello streaming.



In confronto ai quali, inutile negarlo, DC Universe è davvero piccolo.