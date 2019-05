Swamp Thing: Derek Mears suggerisce la comparsa a sorpresa di alcuni noti personaggi DC

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook.com, Derek Mears, star dell'imminente serial DC Universe Swamp Thing, ha rivelato qualche dettaglio in più sui personaggi che faranno la loro comparsa nel corso dello show.

Mentre per il momento la serie risulta tecnicamente separata dalle altre due del DC Universe, ovvero Titans e Doom Patrol, sembra che in Swamp Thing non mancheranno le comparse a sorpresa magari proprio dei personaggi più noti dell'universo DC.

A rivelarlo è stato proprio Mears, il quale senza spoilerare nulla ha dichiarato: "Attualmente mi sento come quella persona che ha preparato una grossa sorpresa di Natale e non vuole dirlo a nessuno fino a Natale, così la meraviglia e la sorpresa rimarranno intatte. Ma posso dirvi che forse comparirà qualche volto familiare di alcuni personaggi canonici di tanto in tanto. Oppure questi lasceranno le loro tracce nel corso della serie. Questa è una cosa un po' da nerd, ma quando guardo script per script gli episodi mi viene da dire riguardo a un riferimento: 'Oh, so di chi state parlando! Ce ne occuperemo dopo?'. Ho molto fiuto per questo genere di cose. Quindi sì, penso che i fan rimarranno sorpresi a più riprese circa questi riferimenti nello show".

Stando alle ultime notizie, sembra che Swamp Thing sarà Rated R, che è il visto censura assegnato a quei film che contengono al loro interno "violenza brutale, linguaggio forte e persuasivo, uso di droghe e contenuti a sfondo sessuale", cosa confermata anche da Mears.

Su queste pagine potete visualizzare il teaser trailer di Swamp Thing e i character poster ufficiali.