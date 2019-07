Swamp Thing: l'episodio finale avrà una sorpresa dopo i titoli di coda

Manca solo un episodio all'ultimo episodio della prima stagione di Swamp Thing, che a meno di sorprese sarà anche l'episodio finale dell'intera serie, e stando a quanto rivelato dal produttore Mark Verheiden conterrà una bella sorpresa per i fan.

"In arrivo questo venerdì - l'episodio finale di Swamp Things 2019. Aspettativi qualche soluzione, qualche stranezza e magari anche qualche lacrima. E qualsiasi cosa facciate, restate collegati dopo i crediti per... beh, aspettate e vedrete" ha scritto Verheiden su Twitter.

Nonostante un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico, lo show targato DC Universe è stato cancellato ad appena un episodio dalla messa in onda per motivi che non sono ancora stati rivelati ufficialmente. Spinti anche dai risultati ottenuti per serie come Lucifer e Sense8, i fan hanno già lanciato una campagna per salvare Swamp Thing.

L'episodio finale di Swamp Thing andrà in onda negli Stati Uniti questo venerdì, 2 agosto su DC Universe, mentre al momento non ci sono notizie per un'eventuale distribuzione italiana dello show. Qui potete trovare il poster di Swamp Thing pubblicato in occasione del recente Comic-Con di San Diego.

Restando in casa DC Universe, il servizio streaming di recente ha annunciato il rinnovo di Doom Patrol per una seconda stagione.