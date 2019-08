Swamp Thing: Ian Ziering crede che la serie possa essere salvata

La cancellazione di Swamp Thing ha rappresentato un duro colpo per i fan, che hanno dovuto dare addio prematuramente allo show. Eppure, c'è ancora chi nutre speranze di salvezza per la serie DC Universe: Ian Ziering (Blue Devil).

“Penso che sia possibile” ha affermato l’attore parlando delle petizioni create dai fan per salvare la serie. Ziering, che ricordiamo per essere in Beverly Hills, 90210 e Sharknado, ha confessato che la cancellazione di Swamp Thing ha rappresentato “la più grande delusione della mia vita professionale”.

L’attore era davvero coinvolto nel progetto: “stavo rivivendo la mia gioventù e il bambino di 8 anni che è dentro di me si è divertito a interpretare Blue Devil e a lavorare con Derek Mears, Crystal Reed e tutti gli altri. Era uno show davvero incredibile”. Purtroppo, le cose non sono andate come sperato e il prodotto è andato incontro a una chiusura anticipata. “È triste che sia finito tutto dopo 10 episodi, inconcluso. C’erano molte idee per andare Avanti”.



Anche Derek Mears, che nella serie veste i panni del mostro della laguna, si era espresso a favore della campagna dei fan per provare a salvare Swamp Thing. Secondo l'attore, "ciò che rendeva lo show speciale era l'assenza di gerarchie nel cast e nella troupe".