Swamp Thing: Ian Ziering di Sharknado sarà Daniel Cassidy aka Blue Devil!

Continua a prendere forma il cast di Swamp Thing, serie live action basata sul celebre personaggio dei fumetti DC. Ian Ziering, noto ai fan per i suoi ruoli in Beverly Hills 90210 e nella mitica esalogia di Sharnkado, è stato ingaggiato per vestire i panni di Daniel Cassidy.

In concomitanza dell'annuncio, la Warner Bros ha diffuso una prima descrizione ufficiale del suo personaggio: "Da stuntman a star del cinema, Daniel Cassidy ha vissuto i suoi momenti di gloria interpretando il temibile Blue Devil. Adesso, otto anni dopo, si trova a trascorrere le sue giornate in preda alla frustrazione e ponendosi in rotta di collisione con il suo destino". La Compagnia ha poi pubblicato un poster che illustra un fittizio film a lui dedicato e che potete trovare in calce alla news.

I protagonisti dello show saranno Andy Bean nei panni di Alec Holland e Crystal Reed in quelli di Abigail Arcane. A loro si affiancano Will Patton nei panni di Avery Sunderland, il villain principale della serie, e Kevin Durand in quelli di un altro storico nemico del protagonista, Jason Woodrue aka L'Uomo Florinico.

Pur non essendo Rated R, Swamp Thing manterrà una tonalità adulta ed abbraccerà atmosfere horror, mantenendosi dunque fedele alla controparte cartacea. Il pilot sarà scritto da Mark Verheiden e diretto da Len Wiseman, mentre tra i produttori esecutivi figura anche James Wan, regista di Aquaman.

Il debutto dello show è atteso per giugno 2019 in esclusiva su DC Universe, la nota piattaforma di streaming che ha lanciato Titans e sulla quale arriveranno anche Stargirl, Doom Patrol e tante altre produzioni originali.