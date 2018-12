Swamp Thing: James Wan anticipa la fonte di ispirazione per la serie

Nel corso di una recente intervista promozionale per Aquaman, il regista James Wan ha avuto modo di parlare anche della serie tv DC Universe Swamp Thing, che arriverà sul servizio di streaming on demand nel corso del 2019.

La serie, che oltre ad essere prodotta da Wan sarà scritta anche Gary Daumberman (Annabelle, The Nun, Lights Out) avrà molto a che fare con le atmosfere horror: il regista di The Conjuring e Insidious però ha rivelato che non sarà coinvolto in prima persona nella creazione del mostro principale, ovvero Swamp Thing, ma curerà lo sviluppo delle altre creature secondarie che abitano la palude.

"Ho una straordinaria squadra di showrunner e scrittori al lavoro su questo progetto" ha dichiarato Wan. "Proprio come lo sono stato con Aquaman, anche qui saremo molto rispettosi del materiale originale di Swamp Thing."

Wan ovviamente non ha rivelato quali creature paludose vedremo nella serie, ma si è divertito a fornire alcuni indizi. "Naturalmente siamo tutti grandissimi fan del modo in cui Alan Moore ha trasformato questo personaggio, raccogliendo ciò che era stato scritto prima da altri autori per trasformare quel materiale in una storia completamente diversa. Grazie a lui, abbiamo tantissime storie da poter raccontare."

Insomma, pare evidente - e come sarebbe potuto essere altrimenti? - che la principale fonte di ispirazione per la serie sarà la celebre run realizzata dal bardo di Northampton.

I protagonisti dello show saranno Andy Bean nei panni di Alec Holland e Crystal Reed in quelli di Abigail Arcane. A loro si affiancano Will Patton nei panni di Avery Sunderland, il villain principale della serie, e Kevin Durand in quelli di un altro storico nemico del protagonista, Jason Woodrue, L'Uomo Florinico.

Pur non essendo Rated R, Swamp Thing manterrà una tonalità adulta ed abbraccerà atmosfere horror, mantenendosi dunque fedele alla controparte cartacea. Il pilot sarà scritto da Mark Verheiden e diretto da Len Wiseman. Il debutto dello show è atteso per giugno 2019 in esclusiva su DC Universe, la nota piattaforma di streaming che ha lanciato Titans e sulla quale arriveranno anche Stargirl, Doom Patrol e tante altre produzioni originali.