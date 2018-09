Swamp Thing: Maria Sten entra nel cast della serie live action targata DC Universe

In attesa dell'inizio delle riprese di Swamp Thing, serie live action targata DC Comics, continuano gli annunci legati al casting. Questa volta tocca a Maria Sten, di recente vista in Channel Zero e Straight Outta Compton, scelta per vestire i panni della co-protagonista, Liz Tremayne.

Si tratta di una giovane donna che lavora come reporter per un giornale locale e come barista nel locale del padre. Possiede un carattere molto determinato ed è pronta a tutto per portare alla luce i segreti che minacciano la sua amata città. Ha un rapporto di amicizia di lunga data con la dottoressa Abby Arcane (Crystal Reed), il che spiega la sua importanza all'interno della storia.

L'empatia di quest'ultima la metterà al centro di un'epidemia orribile che minaccia la vita nella sua città natale, dove dovrà affrontare dei demoni del suo passato... mentre un incontro casuale con lo scienziato Alec Holland la trasporta in un mondo soprannaturale e alla conoscenza della creatura conosciuta come Swamp Thing.

Ispirato al personaggio di Len Wein e Bernie Wrightson, Swamp Thing sarà una delle prossime serie a debuttare nella nuova piattaforma digitale della casa editrice, DC Universe. Len Wiseman dirigerà il pilot e produrrà lo show assieme a James Wan, regista di Aquaman.

Non si conosce ancora una precisa finestra di lancio, ma l'arrivo è probabilmente fissato al 2019.