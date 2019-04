Swamp Thing si mostra con il primo teaser trailer ufficiale!

Dopo il recente primo sguardo a Swamp Thing, DC Universe ha ora diffuso il primo teaser trailer ufficiale della serie prodotta da James Wan. Potete trovare il teaser all'interno della notizia.

Il tono e le musiche del filmato, che non poteva che aprirsi con una scena nella suggestiva palude già mostrata nelle immagini promozionali, mettono subito in chiaro che Swamp Thing presenterà una forte componente horror-gotica, come d'altronde aveva confermato il regista di Aquaman.

Le riprese di Swamp Thing sono state recentemente interrotte per permettere agli sceneggiatori di mettere mano al finale della stagione, che è ora passata da un totale di 13 episodi a soli 10. Alcuni report avevano collegato la notizia ad un possibile cambio di strategie di DC Universe legato agli annunci di Disney+ e Apple e il conseguente scossone nel mondo dello streaming, ma in seguito SlashFilm ha confermato che il futuro del servizio non è in discussione.

Derek Mears vestirà i panni di Swamp Thing, mentre nel resto del cast troveremo Andy Bean, Will Patton, Crystal Reed, Maria Sten, Jeryl Prescott, Jennifer Beals, Virginia Madsen, Henderson Wade, Kevin Durant e Leonardo Nam.

Swamp Thing debutterà su DC Universe il prossimo 31 maggio. Al momento non abbiamo notizie sulla distribuzione italiana dello show ma facciamo notare che Titans, altre serie targata DC Universe, è stata pubblicata da Netflix.