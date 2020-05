Swamp Thing, nuova stagione in vista? La serie sbarca in autunno su The CW

Swamp Thing resta ad oggi una delle più grandi delusioni che i fan DC hanno dovuto subire nel corso degli ultimi anni: la cancellazione della serie, come tutti ricorderete, fu annunciata subito dopo la messa in onda del primo episodio nonostante un gradimento piuttosto alto.

Già, perché a rendere strano tutto ciò c'è proprio il fatto che, a gran parte dei fan, Swamp Thing sia piaciuta eccome! Ciò nonostante la produzione decise comunque che non fosse il caso di continuare, lasciando le vicende di Abby Arcane e Alec Holland appese a un filo.

Di pochi giorni fa è però la notizia dell'acquisto di Swamp Thing da parte di The CW che, come ben sappiamo, con le serie dell'universo DC ci sa fare eccome: l'Arrowverse macina ascolti ormai da anni pur con i suoi limiti e difetti, dunque perché non sperare in una cura del genere anche per la serie con Crystal Reed?

Di certo c'è, intanto, che i fan potranno rivedere la prima stagione dello show a partire dal prossimo autunno, come ufficializzato poco fa da The CW con un nuovo poster. Che l'eventuale successo della messa in onda possa spingere nella direzione di una nuova stagione? Ad oggi nessuno può dirlo, ma sicuramente sono in molti a sperarlo.

Di recente, intanto, Alex Garland ha parlato della possibilità di dirigere un film su Swamp Thing.