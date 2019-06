Swamp Thing: ecco perché la serie DC Universe è stata cancellata

I fan sono ancora sconvolti dopo la notizia che la nuova serie DC Universe Swamp Thing è stata cancellata a pochi giorni dalla messa in onda del primo episodio, e in queste ore sono emersi nuovi dettagli relativi al motivo di questa improvvisa cancellazione.

Secondo alcune indiscrezioni che ci sono giunte, la causa dell'interruzione della serie non sarebbe da riscontrare nelle diatribe finanziarie con lo stato del Nord Carolina, come vi avevamo precedentemente spiegato in un pezzo sulla cancellazione di Swamp Thing, quanto piuttosto a dei semplici problemi dietro le quinte, che hanno avrebbero reso infernale la lavorazione.

Le spese di produzione, infatti, non avrebbero nulla a che fare con la decisione della Warner: secondo i rapporti iniziali, Swamp Thing avrebbe dovuto ottenere delle agevolazioni fiscali di circa $40 milioni dalla Carolina del Nord, ma tale importo sarebbe stato drasticamente ridotto dopo dei problemi con delle pratiche di archiviazione. Ora sappiamo però che non è andata in questo modo, e che i problemi sono da ricercare altrove, non sul fronte economico.

"Sulla loro domanda di sovvenzione, hanno stimato che avrebbero speso quasi $20 milioni per l'episodio pilota soltanto, ed è così che avrebbero recuperato $4,9 milioni dal programma di sovvenzioni, separatamente dal resto della stagione", ha rivelato Hunter Ingram di StarNews.

Anche il direttore del North Carolina Film Office, Guy Gaster, ha contestato la versione che punta il dito verso guai finanziari: "In questo progetto, Swamp Thing aveva messo da parte i fondi", ha spiegato Gaster. "Come altri stati che offrono questo tipo di programmi, tutto viene deciso dopo che il lavoro è stato completato ed è stato verificato in qualche modo. Per noi è una procedura audit che deve essere eseguita da un CPA indipendente del North Carolina, ma il premio accumulato era di circa $4,9 milioni per il solo episodio pilota, e poi altri $12 milioni per il resto della stagione 1. Quelle offerte sono state fatte in anticipo rispetto alla produzione e concordate prima dell'inizio della produzione. Certamente contesterò pubblicazioni che hanno detto che questa era un'offerta che in qualche modo era stata ritirata dalla Warner Bros."

I commenti di Gaster coincidono con il rapporto di Ingram e indicano anche un impegno piuttosto importante a livello economico da parte di DC Universe. Tutto sommato, sembra che Swamp Thing sia stato semplicemente vittima delle molte battute d'arresto dietro le quinte, il che fa ancora più specie considerata l'incredibile fattura del primo episodio, che ha anche ricevuto delle ottime critiche.