Swamp Thing presenterà un taglio adulto con sfumature horror, parola dello showrunner

In attesa dell'inizio delle riprese di Swamp Thing, lo showrunner Mark Verheiden ci rivela qualche interessante dettaglio sulla nuova serie DC. Lo show sarà un'esclusivo di DC Universe e sarà prodotta da James Wan.

"Siamo tutti molto entusiasti di poter lavorare a questa serie, su questa piattaforma che ci permette di sviluppare degli show con un taglio più adulto e abbracciare atmosfere horror, una componente fondamentale di Swamp Thing tanto quanto l'emotività." ha detto Verheiden parlando con Discussing Film. "Se qualcuno mi chiama e mi chiede se sono interessato a lavorare su Siamo Thing con James Wan e Gary Dauberman, che ha scritto IT, sono ovviamente molto interessato.

Lo showrunner non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sulla trama della serie, ma ha confermato la sua voglia ti portare il personaggio sul piccolo schermo. Verheiden ha anche annunciato che la produzione dello show inizierà molto presto, e che Swamp Thing debutterà sul servizio streaming DC Universe dopo Doom Patrol nel 2019.

Come confermato dallo sceneggiatore Gary Dauberman, lo show cercherà di arrivare il più vicino possibile al rating R, un po' come Titans, serie che uscirà ad ottobre insieme al debutto della piattaforma streaming. Per tutte le nuove informazioni su Swamp Thing, in attesa della release ufficiale nel 2019, restate sintonizzati sulle nostre pagine.