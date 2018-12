Swamp Thing: prima immagine ufficiale e video dal set di Abigail, Alec e Swamp Thing!

Nella notte Len Wiseman, regista dell'attesa serie tv DC Universe Swamp Thing, ha pubblicato su Instagram una prima immagine ufficiale dal set, che ritrae i protagonisti Abigail, Alec e in parte anche Swamp Thing stesso ... o almeno parte di esso.

Come si vede nel post, infatti, i due protagonisti sono davanti ad un tavolo di obitorio, e stanno esaminando un essere che, per quanto fuori campo, si intuisce sia Swamp Thing. Inoltre il regista ha diffuso anche un video da set.

Come al solito, potete trovare foto e video in calce all'articolo.

Nel corso di una recente intervista, il produttore esecutivo della serie James Wan ha dichiarato che la massima fonte di ispirazione per lo show sarà la celebre run a fumetti scritta dal leggendario Alan Moore. Siete curiosi del progetto? Fatecelo sapere nei commenti!

I protagonisti di Swamp Thing saranno Andy Bean nei panni di Alec Holland e Crystal Reed in quelli di Abigail Arcane. A loro si affiancano Will Patton nei panni di Avery Sunderland, il villain principale della serie, e Kevin Durand in quelli di un altro storico nemico del protagonista, Jason Woodrue, L'Uomo Florinico. Pur non essendo Rated R, Swamp Thing manterrà una tonalità adulta ed abbraccerà atmosfere horror, mantenendosi dunque fedele alla controparte cartacea. Il pilot sarà scritto da Mark Verheiden e diretto da Len Wiseman.

Il debutto dello show è atteso per giugno 2019 in esclusiva su DC Universe, la nota piattaforma di streaming che ha lanciato Titans e sulla quale arriveranno anche Stargirl, Doom Patrol e tante altre produzioni originali.