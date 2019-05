Swamp Thing: le prime reazioni lodano la prima stagione, 92% su Rotten Tomatoes

Adesso che le prime reazioni e recensioni sono approdate online, possiamo avere un primo quadro di cosa aspettarci dalla prima stagione di Swamp Thing, la nuova serie della piattaforma DC Universe.

Nelle ultime ore sono state inserite sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes circa 12 scritti che attualmente fissano la media di gradimento della serie alla cifra di 92% di positività. Per fare una prima comparazione con le altre serie DC Universe, Doom Patrol riuscì a raggiungere un ottimo 95%, mentre Titans si fermò a un discreto 79%.

Tra le recensioni meno positive c'è quella di ScreenRant che accusa lo show di concentrarsi troppo sull'atmosfera generale del racconto prima ancora che sui personaggi, mentre ComicBook è più tiepido indicando lo show né come un successo né come un fallimento, ma collocandosi nel mezzo, dando tre stelle su cinque e scrivendo: "Non è che Swamp Thing è brutto ma sicuramente non raggiunge i livelli di ambizione di Titans e Doom Patrol. E' ingiusto giudicarlo in questo modo? Difficile da dire, ma è più sicuro dire che il pubblico farà lo stesso paragone".

Certo, nel giudizio può anche aver influito il fatto che si tratta di una serie con ben in mente il fatto di inseguire un Rating R piuttosto forte e l'ultimo teaser trailer di Swamp Thing virava proprio in quella direzione. La produzione di James Wan, infine, dovrebbe essere sinonimo di una certa qualità del prodotto generale anche se questi non dovesse risultare eccelso. Fatto sta che, da quanto si vede nelle prime immagini del pilot di Swamp Thing, il look sembra decisamente convincente.

Swamp Thing sbarcherà su DC Universe il prossimo 31 maggio.