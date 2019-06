Swamp Thing: nel prossimo episodio potrebbe arrivare Phantom Stranger

Nonostante la cancellazione di Swamp Thing avvenuta dopo la messa in onda del primo episodio, la serie continua il suo arco narrativo introducendo nel quinto episodio un personaggio noto agli appassionati del fumetto: Phantom Stranger.

La presenza dello Straniero Fantasma, personaggio misterioso che generalmente appare durante momenti di grande pericolo, viene anticipata direttamente dalla descrizione ufficiale dell'episodio:

"Perseguitata dal fantasma della sua amica d'infanzia, Abby si ritrova ad affrontare sia il suo passato con i Sunderland, sia alle forze oscure presenti in Marais. Mentre continua a cercare una cura per Alec, quest'ultimo cerca in tutto i modi di venire a patti con la sua trasformazione, e lo fa grazie all'aiuto del misterioso Phantom Stranger. Quando la vita di Abby è in pericolo, Swamp Thing riesce ad utilizzare le sue abilità per salvarla, anche se alla fine sarà Matt a risolvere la questione. Nel frattempo lo sceriffo Cable viene a conoscenza di notizie sconvolgenti riguardanti suo figlio, mentre Jason Woodrue comunica ad Avery Sunderland un rivelazione su Swamp Thing".

La serie, disponibile sul servizio di streaming on demand DC Universe, è composta da dieci episodi e segue le vicende di Abby Arcane, una donna intenzionata a indagare su quello che sembra essere un virus mortale nato nella palude di una piccola città della Lousiana. Presto, però, scoprirà che la palude è piena di misteri e segreti terrificanti.

Come anticipato all'inizio dell'articolo, non sarà prodotta una seconda stagione. Ma per i fan le speranze non sono ancora del tutto perduto, dato che alcuni rumour parlando di un reboot cinematografico di Swamp Thing.