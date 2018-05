Swamp Thing: rivelati i primi protagonisti della serie targata DC Universe

Secondo quanto rivelato da That Hashtag Show, abbiamo le descrizioni dei due personaggi principali di Swamp Thing, la nuova serie targata DC Universe.

I due protagonisti in questione saranno Alec Holland e Abby Arcane. Queste sono due figure di vecchia data del noto fumetto, specialmente Abby Arcane, che è stata sia spalla che moglie per Holland e il suo stesso alter-ego, Swamp Thing.

“La protagonista femminile della serie sarà Abby Arcane, apparsa per la prima volta nella serie a fumetti DC Comics in Swamp Thing #3, nel marzo 1973. La versione che apparirà in questo live-action avrà una trentina d’anni ed è un po’ un lupo solitario. Lavora per il Centro di controllo per le malattie infettive e le viene dato il compito di investigare sul cosiddetto Houma Flu, apparso nella sua cittadina natale. Il personaggio ha un passato tragico: ha perso la madre quando aveva solamente otto anni, causandole una vita passata tra varie case famiglia. Terminato il liceo, lascia Houma per proseguire il suo sogno di diventare un medico. Ma dietro il suo addio a Houma c’è una ragione ancora più tragica e questo segreto la porta anche a una dipendenza da farmaci.

“Dopo aver lasciato Houma e il suo ex-ragazzo Matt (che diventerà poliziotto), incontra Alec Holland, ricercatore per la Sunderland Corporation, con cui instaura un buon rapporto. Tuttavia, la sua indagine sullo Houma Flu non è vista di buon occhio dalla gente del posto, quando i ricercatori suggeriscono di dragare la palude temporaneamente, perché è da essa che la città ricava la sua ricchezza, per qualche motivo. Non solo Abby dovrà affrontare una possibile epidemia nella sua città, con la gente ostile nei suoi confronti, ma inizierà anche una storia sentimentale, nello stile di The Shape of Water, con una creatura nata nella palude”.

Similmente, anche la descrizione di Alec Holland è molto fedele a quanto visto nei fumetti di Alan Moore.

“Alec Holland è il protagonista che dà il titolo alla serie. Anche lui trentenne, con una grande passione per il suo lavoro di ricerca alla Sunderland Corporation, la compagnia ha costruito un ospedale a Houma. Quando Abby Arcane torna in città, Alec instaura da subito un’ottima intesa con lei scoprendo di essere molto simili: entrambi hanno investito tutte le loro forze nella carriera, senza badare troppo alla loro vita sentimentale. Alex, così, scopre una connessione tra lo Houma Flu e la palude, il ché renderà la popolazione locale ostile anche nei suoi confronti, ma lui è determinato a scoprire la verità. Le cose però prenderanno una piega inaspettata per lui, quando sarà vittima di una trasformazione in una creatura paludosa che lo doterà di abilità straordinarie”.

Queste descrizioni, non confermate ufficialmente, sembrano aderire bene alla run curata proprio da Alan Moore, mentre in molti si sarebbero aspettati un adattamento della versione più recente appartenente alla run New 52. Alla sceneggiatura ci sono Mark Verheiden (Battlestar Galactica) e Gary Dauberman (It – Capitolo Uno), con alla produzione James Wan e Michael Clear.

Swamp Thing uscirà nel 2019 in esclusiva sulla piattaforma streaming DC Universe.