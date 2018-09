Swamp Thing, un rumor vorrebbe Derek Mears nei fangosi panni della Creatura

Nelle ultime ore, ha cominciato a diffondersi un'interessante voce di corridoio che vorrebbe il famoso stuntman di Hollywood Derek Mears (Venerdì 13, Predators) interpretare il ruolo di Alec Holland quando trasformato nella terrificante Creatura della Palude nell'attesa Swamp Thing, serie originale DC Universe sviluppata da James Wan.

Secondo questo rumor riportata da Splash Report, Mears non interpreterà anche nelle se vesti umane Holland, ma soltanto la creatura composta da sostanza vegetali e paludose, dall'aspetto orripilante da di buon cuore, intenzionato solo a difendere la natura da minacce umane e soprannaturali.



Ispirato al personaggio ideato da Len Wein e Bernie Wrightson, Swamp Thing sarà una delle prossime serie a debuttare nella nuova piattaforma digitale della casa editrice, DC Universe. Wiseman ha sviluppato il serial mentre Mark Verheiden e Gary Dauberman saranno gli showrunner e scriveranno la serie. James Wan (Aquaman) è coinvolto come produttore.



Di recente, l'attrice Crystal Reed (Teen Wolf) è entrata a far parte del nuovo serial in live-action della DC Entertainment nei panni della protagonista femminile, Abby Arcane. Nella serie, Arcane sarà una dottoressa la cui empatia la metterà al centro di un'epidemia orribile che minaccia la vita nella sua città natale, dove dovrà affrontare dei demoni del suo passato... mentre un incontro casuale con lo scienziato Alec Holland la trasporta in un mondo soprannaturale e alla conoscenza della creatura conosciuta come Swamp Thing.



Nel cast della serie troveremo anche Maria Sten. Il pilot di Swamp Thing sarà diretto da Len Wiseman (Underworld, Dia Hard - Vivere o morire).