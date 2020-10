Swamp Thing, la serie cancellata fa numeri da record su The CW: basteranno a salvarla?

Lo scorso anno era stato annunciato che la serie DC Swamp Thing sarebbe stata cancellata dopo una sola stagione, e successivamente i 13 episodi inizialmente previsti sono stati ridotti a 10. Dopo il debutto sulla piattaforma streaming DC Universe, la serie è passata su The CW, dove sembra stia facendo molto bene.

I numeri fatti registrare in termini di audience hanno riacceso nei fan la speranza che Swamp Thing possa essere salvata, trovando il modo di realizzare e di dare una collocazione a una eventuale seconda stagione.

A quanto riporta TVLine, infatti, l'episodio di martedì sera è stato il più seguito su The CW nella fascia oraria delle 20 dallo scorso 19 maggio (in quel caso era in onda Stargirl), e addirittura, considerando uno slot di 90 minuti, il più visto dal pubblico dal 4 febbraio.

Dalla cancellazione di Swamp Thing sono stati in molti i membri del cast e della troupe ad aver espresso la speranza di poter continuare il lavoro in qualche modo, anche magari con uno spin-off. "La prima stagione è molto simile a un film, con un inizio, una parte centrale e una fine" aveva raccontato lo sceneggiatore Gary Dauberman a Comicbook.com. "Per chi non conosce il personaggio, la prima stagione stava spiegando cosa fosse Swamp Thing, mentre la seconda potrebbe entrare più in profondità, con idee più strane e contorte."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Swamp Thing.