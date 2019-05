Swamp Thing, la serie del DC Universe sarà Hard R Rated?

La resa finale della trasposizione di un fumetto può cambiare parecchio in base a vari fattori, uno dei quali è sicuramente la casa di produzione. Da questo punto di vista i colossi dello streaming offrono più libertà di osare: un esempio sono le serie Marvel come Daredevil e Jessica Jones, decisamente più dark dei film rispetto ai film del MCU.

La prossima serie DC, secondo le ultime voci, potrebbe spingersi ancora più in là. Swamp Thing, infatti, per le scene di violenza presenti e le tinte particolarmente oscure dei vari episodi, potrebbe addirittura guadagnarsi il rating Hard R, quello riservato, citando Wikipedia, a "violenza brutale, linguaggio forte e persuasivo, uso di droghe e contenuti a sfondo sessuale".

La cosa è stata effettivamente confermata anche da Derek Mears, protagonista dello show, che ha raccontato: "Ho sentito, senza svelarvi nulla, che dal lato della produzione uno dei creator più importanti ad un certo punto ha detto 'Aspetta, tu farai cosa sullo schermo?' Sì, è abbastanza... Abbastanza violenta".

L'attore ha poi confermato che gli sceneggiatori hanno insistito con la produzione perché alla serie venisse dato il rating più dark che fosse permesso dai parametri delle piattaforme streaming. Mears, comunque, si è detto entusiasta della cosa: "Vorrei dire, sono un fan che rappresenta i fan e dice 'Sì, pompiamo tutto al 1000%'. Un'altra cosa per la quale sono davvero eccitato è che, secondo me, guardando sui monitor i footage ancora grezzi si vede che lo stile sembra quello di Seven, in un certo senso".

Di Swamp Thing sono stati recentemente rilasciati un teaser trailer e due character poster.