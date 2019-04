Swamp Thing: primo sguardo ufficiale al personaggio nel teaser della serie DC Universe

DC Universe ha appena svelato, tramite un breve teaser pubblicato sulle proprie piattaforme social, il primo sguardo ufficiale al look di Swamp Thing all'interno della serie che lo vedrà protagonista. Trovate il video, comodamente, all'interno di questa news.

Come si può evincere dal filmato, pare che gli autori abbiano deciso di rifarsi molto fedelmente all'aspetto del personaggio visto nelle pagine dei fumetti. Lo vediamo infatti in forma, verde e contraddistinto dagli iconici occhi rossi, mentre si appresta ad uscire dalle acque di un ambiente estremamente paludoso.

Pur non rivelando nulla in merito alla storia, il teaser è senz'altro un ottimo modo per impostare l'atmosfera generale della serie, molto attesa dagli appassionati, anche per via dell'ampio utilizzo di effetti speciali pratici di grande impatto visivo.

La serie, che solo qualche ora fa abbiamo scoperto essere stata ridimensionata a 10 episodi, è attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma DC Universe, che negli scorsi mesi ha avuto modo di deliziarci con altri progetti ispirati alle spericolate avventure di eroi fumettistici, quali Titans e Doom Patrol.

Grande interesse, inoltre, è suscitato dalla presenza di James Wan (visto di recente in cabina di regia per lo standalone dedicato ad Aquaman), in veste di produttore esecutivo della serie. Assieme a lui, troveremo il quartetto composto da Mark Verheiden, Gary Dauberman, Michael Clear e Len Wiseman.

La serie debutterà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 31 maggio.