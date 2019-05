Swamp Thing: lo showrunner svela qualche anticipazione sulla serie horror DC Universe

Nel giorno dell'arrivo in streaming dell'intera prima stagione di Swamp Thing, la seie prettamente horror targata DC Universe, è lo showrunner ad anticipare qualcosa sullo svolgimento ai propri fan.

Stiamo parlando di Mark Verheiden, co-sceneggiatore insieme a Gary Dauberman della serie che vede alla produzione James Wan. Verheiden ha concesso un'intervista a Entertainment Weekly in cui parla dei diversi aspetti della serie e delle diverse anime che hanno aiutato a realizzarla: "Justin Raleigh, che è la persona responsabile di buona parte degli effetti pratici principali nei film di James Wan è quello che ha realizzato il costume, con i consigli e i suggerimenti dello stesso James. Dall'inizio abbiamo deciso che non avremmo realizzato quel costume in CGI, ma volevamo un tizio con un costume, per poter vedere l'essere umano al suo interno che animava quel costume. La gran parte del nostro lavoro è stata quindi realizzare un costume con cui Derek Mears fosse in grado di lavorare, così da poter percepire l'umanità del suo personaggio insieme all'elemento orrorifico che è l'aspetto di Swamp Thing".

Verheiden ha poi continuato: "Sarete in grado di percepire l'amore che prova, perché la parte principale di questa storia riguarda il romanticismo che si viene a creare tra Swamp Thing e Abby Arcane, non solo il romanticismo, ma anche il rispetto e interesse reciproco, era imprtante avere quella sensazione di connessione diretta nel costume. All'inizio non eravamo sicuri che questo tipo di costume si potesse realizzare, è molto hi-tech e ben disegnato. Derek lo chiama la Cadillac dei costumi, l'adora".

Come sappiamo Swamp Thing fu creato negli anni '70 da Len Wein e Bernie Wrightson, ma è solo con l'avvento di Alan Moore e delle sue storie negli anni '80 che fu introdotta la storia sentimentale tra il protagonista e Abby Arcane. Nella serie il personaggio di Abby è centrale e rimarrà affascinata sia da Alec Holland che dalla creatura misteriosa.

"Mi piace dire che Abby rimanga colpita da Alec, ma che sviluppi un'intensa connessione con Swamp Thing man mano che si avanza nella narrazione. Si tratta sempre di Alec Holland, ma è un Alec Holland che ha sviluppato una certa connessione spirituale con qualcosa che non esisteva prima, ovvero questo mondo verde, il mondo delle piante. Man mano che la stagione prosegue si instaura un rapporto di affetto e rispetto tra i due che va oltre quello di Abby e Alec. Ma ci vorrà del tempo, perché è un tipo completamente diverso dalla sua controparte umana".

Nei giorni scorsi vi avevamo mostrato l'ultimo full trailer di Swamp Thing, la cui prima stagione è stata diffusa oggi integralmente sulla piattaforma DC Universe. Dopo essere apparso in Aquaman, dello stesso Wan, Michael Beach è stato recentemente confermato nel ruolo di Nathan Ellery nel cast della serie.