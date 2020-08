Swamp Thing, una star dello show celebra la 'nuova vita' della serie DC

La cancellazione di Swamp Thing, la serie tv con Crystal Reed prodotta e trasmessa da DC Universe, aveva fatto molto discutere, e i fan ne erano rimasti indignati. Con l'annuncio dell'arrivo dello show su The CW, però, c'è nell'aria un sentimento di rinnovata speranza e, da parte del cast, di sincera gratitudine.

The CW ha recentemente diffuso il calendario della sua programmazione autunnale che, a causa del Coronavirus, non vedrà delle nuove stagioni dei suoi show di punta, bensì la messa in onda di serie tv prodotte e inizialmente distribuite da altri network, come Tell Me A Story, Dead Pixels e Coroners.

Tra queste vi è tuttavia anche un originale DC Universe, Swamp Thing, cancellato dopo solo una stagione dalla piattaforma streaming di Warner Bros.

Inutile dire che, mentre il network si è per ora impegnato a trasmettere gli episodi già realizzati, sono in molti a sperare che, se portatore di buoni ascolti, lo show possa essere continuato dall'emittente.

Intanto però, c'è chi si dedica a promuoverne il debutto sul nuovo canale: Derek Mears, l'interprete di Swamp Thing in... Foglie e ossa?

"Ci vediamo il 6 ottobre" scrive infatti nel tweet che trovate anche in calce alla notizia, ritwittando il post di un utente che ha definito lo show "probabilmente una delle serie migliori che non avete quando è stata trasmessa la prima volta".

Qui in Italia la prima stagione di Swamp Thing è disponibile su Amazon Prime Video.

E voi, l'avete già vista? Vi è dispiaciuto che sia stata cancellata? Sperate in una seconda stagione? Fateci sapere nei commenti.