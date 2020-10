Swamp Thing, svelata la trama dei tre episodi eliminati

Mentre Swamp Thing si prepara a debutta su The CW con l'opportunità di attirare una più ampia fascia di pubblico, la protagonista Crystal Reed ha svelato alcuni dettagli sugli episodi eliminati in seguito alla cancellazione sul DC Universe.

Il servizio streaming targato Warner Bros ha bloccato la serie appena una settimana dopo la sua prima messa in onda, pubblicando poi una sola stagione composta da 10 episodi invece che dai 13 programmati.

"È stata una telefonata difficile da ricevere, perché eravamo tutti al settimo cielo e sentivamo di stare realizzando qualcosa di molto bello" ha spiegato l'attrice a CBR.com. "Però, sai, queste cose accadono spesso anche a serie che vanno in onda da un sacco di tempo, e non è raro. Quindi, dobbiamo solo fare buon viso a cattivo gioco."

Parlando delle puntate mai realizzate, l'attrice ha rivelato che la serie avrebbe esplorato la famiglia di Abby Arcane e il suo passato: "Quello che stavamo per scoprire, quello di cui avremmo appreso di più se avessimo avuto altri tre episodi, riguarda la madre di Abby e suo padre. Per me sarebbe stato qualcosa di veramente interessante, e poi avremmo esplorato molti altri personaggi. Perciò sì, penso che sarebbe diventata una serie ancora più incentrata su Abby Arcane rispetto ai primi 10 episodi, suppongo."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Swamp Thing.