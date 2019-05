Swamp Thing: terminate le riprese dello show prodotto da James Wan

L'interruzione delle riprese di Swamp Thing è durata solamente pochi giorni e ora il membro del cast Henderson Wade ci fa sapere che la produzione della prima stagione è ufficialmente terminata.

Le riprese dello show erano state messe in pausa per permettere agli sceneggiatori di mettere mano al finale: dai 13 episodi previsti si è passati ad un totale di 10. Il primo report era stato accompagnato da alcuni dubbi sul futuro di DC Universe, la piattaforma streaming che distribuirà Swamp Thing, ma sembra che la scelta sia stata puramente creativa. Resta il fatto che il servizio dovrà vedersela con il debutto di Disney+, che con un prezzo addirittura inferiore offrirà ai propri abbonati prodotti di brand come Marvel, Star Wars e Pixar, oltre a tutto il catalogo di film e serie tv targati Disney e Fox.

La serie seguirà le vicende di Abby Crane (Crystal Reed) mentre è impegnata con alcune ricerche su quello che sembra essere un letale virus di palude in una piccola città della Louisiana. La situazione esplode quando la nostra protagonista scopre che il luogo in cui sta investigando nasconde un inquietante segreto: Alec Holland (Andy Bean) si trasformerà lentamente nel mostro della palude.

Il primo teaser trailer di Swamp Thing ha chiarito, come già avevano confermato i produttori, che lo show presenterà una forte componente horror gotica: d'altronde ricordiamo che tra i produttori figura anche James Wan. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la serie debutterà su DC Universe il prossimo 31 maggio.