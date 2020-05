Swamp Thing, The CW acquista i diritti: c'è ancora speranza per la serie?

Nelle ultime ore The CW ha acquisito i diritti di programmazione di quattro serie differenti, tra cui Swamp Thing, e proprio quest'ultima potrebbe vedere una luce in fondo al tunnel dopo la cancellazione dello show in seguito alla prima stagione da parte di DC Universe. Swamp Thing potrebbe realmente tornare con un secondo ciclo di episodi?

Swamp Thing vede la dottoressa Abby Arcane (Crystal Reed) indagare su quello che sembra essere un virus mortale nato nella palude di una piccola cittadina della Louisiana. Quando una creatura misteriosa emerge dalla palude si ritrova ad affrontare gli incubi di un mondo soprannaturale dove nessuno può dirsi al sicuro.



Il cast della prima stagione includeva Virginia Madsen, Andy Bean, Henderson Wade e Derek Mears. La misteriosa cancellazione della prima stagione, resa nota successivamente alla messa in onda del primo episodio negli Stati Uniti su DC Universe, ha confuso molto i fan, che non si aspettavano una chiusura talmente repentina della serie.

Dopo i primi dieci episodi non è stato annunciato un seguito e gli spettatori ora potrebbero sognare un ritorno dello show proprio grazie all'acquisizione da parte di The CW. Ricordiamo che la prima stagione della serie è stata messa a disposizione su Amazon Prime Video.

Qualche settimana fa Alex Garland parlò dell'ipotesi di dirigere un film su Swamp Thing. Sullo show aleggia un alone di mistero, anche perché tutto rimase in bilico anche nei mesi della programmazione dello show, visto che Gary Dauberman svelò la trama della seconda stagione di Swamp Thing.